Karmist lapsepõlvest läbi tulnud räppar Arop: olin omadega läbi ja mõtlesin enesetapu peale

Vaimsest tervisest on alles viimasel ajal rääkima hakanud. Sellest ühiskonnale veel paraja tabuteema on üles võtnud mitmed nimekad eestlased, kes kannatanud paanikahoogude, ärevushäirete või mõne teise vaimselt laastava haiguse all. Värskes Kroonikas on ennast «paljaks koorinud» räppar Arop, kodanikunimega Uku Arop, kes räägib avameelselt keerulisest lapsepõlvest ja minevikust, milles oli nii kaklusi, uimasteid, kui ärevushäireid ja paanikahoogusid.