Pildid ja video: CIA pidi pommikoera «vallandama»

USA Luure Keskagentuur (CIA) pidi pommikoeraks õpetatud Lulu «vallandama», kuna koerale ei meeldinud lõhna järgi pomme otsida, edastab New York Times.

Lulu / SAMANTHA DUBOIS/AFP/Scanpix

CIA pommikoerte eksperdid selgitasid Twitteris, et Lulu tuli pommikoerte treeningprogrammist kõrvaldada, kuna ta keeldus õppimast.

«Lulut treeniti Virginia Fairfaxi maakonna politsei pommikoeraks, kuid ta ei näidanud õppimise ega pommikoeraks saamise vastu huvi,» teatas CIA.

Lulu / Youtube

Koeraeksperdid lisasid, et Lulu ei ole esimene koer, kellel oli motivatsioonipuudus, kuid teistel koertel on esinenud seda vaid mõnel päeval.

CIA koerapsühholoogid üritavad selgitada, mis võib Lulu ja teiste sarnases olukorras olevate koerte probleem olla, kas neil on mõni haigus, nad on väsinud või tüdinenud.

Kuid Lulut peetakse «kõige raskemaks juhtumiks», kuna ta ei tahtnud midagi õppida.

«Lulu puhul ei ole tegemist ajutise motivatsiooni puudumisega, ta lihtsalt ei taha teha seda, mida ta tegema taheti panna ja ta keeldus õppeprotsessist. See koer teab, mida tahab ja mida ei taha,» teatasid CIA koeraeksperdid.

Lulu / SAMANTHA DUBOIS/AFP/Scanpix

Koolitajad üritasid Lulu tähelepanu köita koeradelikatesside ja mänguasjadega, kuid koer ei huvitunud pommilõhnast ja muutus apaatseks.

«Pidades silmas Lulu vaimset füüsilist tervist, tuli meil ta «vallandada»,» teatas CIA oma tviidis.

Lulu adopteeris ta treener, kes andis talle kodu, kus ootavad teda nii teised koerad kui pere lapsed.

Lulu koos oma uute sõpradega / Kuvatõmmis/Youtube

«Jääme Lulut igatsema, sest ta on ilus ja nutikas koer, kuid kuna ta tundis, et ei sobi pommikoera tööle, siis on tal õigus elada teistsugust elu. Kõike head talle uues elus!» lisas CIA.