Modell Brigitta Liivak: ma ei olnud üldse üllatunud

Brigitta on modellitööd teinud kolm aastat ja tal on leping maailma suurima modelliagentuuriga Next. Laura Kõrgemäega seotud skandaal teda jalust ei rabanud.

«Ma ei olnud üldse üllatunud,» nentis Brigitta. «See on üsna aktuaalne, et kui sa oled juba mõnda aega modellina töötanud.»

Brigitta rõhutas, et promotüdrukuna töötamiseks ei pea modell olema.

«Modell on siiski see, kes teeb ajakirjadele pilte või osaleb moeshow'des. See on siiski moega seotud,» selgidas neiu. Promotüdruk tegeleb asjade promomisega sotsiaalmeedias või üritustel.

Brigitta on oma tööga seoses palju reisinud. Siivutuid pakkumisi on ta saanud sotsiaalmeedia kaudu. «Neid tuleb ignoreerida. Paljud inimesed kirjutavad, et «ma korraldan üritust Dubais, sa ei pea seal midagi tegema ja me maksame reisi kinni». Ja siis saad raha ja ongi kõik tore. Alguses mõtlesin, et kuidas see saab nii olla. Tasuta lõunaid ei ole olemas,» ütles Brigitta.

Brigitta rääkis, et kui ta karjääri alguses Milanosse läks, passivad klubide promootorid castingutel käivaid tüdrukuid.

«Pärast castingut on seal ja proovivad tüdrukutega tutvuda ning neid igale poole kutsuda. Nad töötavad näiteks klubides või restoranides. Et tüdruk saab seal restoranis süüa ja pidutseda natuke ja siis saadavad nad taksoga koju, et see ei ole midagi. Aga see inimene, kelle sa Facebooki sõbraks võtad, tal on nii palju teisi tutvusi - neid mehi, kes tulevad sulle pakkumisi tegema,» sõnas Brigitta, et modellinduse kõrvale on üles ehitatud terve tööstus.

Brigitta sõnul töötab ta väga heas agentuuris, kus teda kohe alguses erinevate ohtude eest hoiatati ja soovitati sellistest promootoritest eemale hoida.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne kinnitas Postimehele, et kupeldamise asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust ja politsei ootab jätkuvalt igasugust infot ning palub võimalikel ohvritel pöörduda esmajoones politsei poole.