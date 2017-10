Endine Invidia töötaja: läksin mina sinna ruumi ja öeldi mulle, et võta püksid maha

Tütarlaps, kes töötas Invidias veel mõne kuue eest, sai agentuuri kaudu tööotsa ühe firma suurpeole, kus ta pidi esialgselt pakkuma vaid šampanjat. Üks meesterahvas tegi aga õhtu lõpuks neiule siivutu pakkumise.

«Läksin mina sinna ruumi ja öeldi mulle, et võta püksid maha. Seelik seljast põhimõtteliselt. Et tuhat euri ja suuseks ja seks. Ja siis ma mõtlesin, et mis toimub, kuhu ma sattunud olen, mis kuradi seks tuhande euro eest? Ma võtsin oma seitse asja ja läksin minema. Ma ei öelnud kellelegi mitte midagi, istusin autosse ja värisesin üle kere. Mõtlesin, et kõik, mina selle agentuuriga enam tegemist ei tee,» kirjeldas üks neiu «Seitsmestele».

Oma kogemust on jaganud kümned tüdrukud üle Eesti ning mitmed on pöördunud ka politsei poole. Kõik on ühel või teisel viisil saanud kutse missivõistlusele Floridasse ning sama pakkumine on tehtud ka Šveitsi Genfi. Auhinnaks 15 000 eurot.

«Kohale jõudes oli seal ka noorem Eesti poiss Oliver. Siis Zand tahtis minuga ise rääkida ja küsis mult otse - kas mu sõbranna ikka sai aru, et me peame nendega voodit jagama. Sel hetkel läks mul silme eest mustaks,» lisas teine.

Laura Kõrgemäe sõnumid / TV3

Ühte «Seitsmestele» kirjutanud 16-aastast neiut üritati samuti Ameerikasse rääkida ning kutsuti ka puhkusereisile, kus pidi toimuma tšillimine, šoppamine, mis kõik oli kinni makstud.

Laura seotust ärimees Zandiga näitavad ka saadetud kirjad ning Zandi enda pöördumine, kus ta tutvustas tütarlastele kuurorti Floridas. Samas on Kõrgemäe tütarlastele otse pakkunud võimalust, et tutvustab neid «toredale ameeriklasest sõbrale».

Politsei on alustanud asjaga seoses kriminaalmenetlust. «Me oleme saanud täiendavalt väga palju ja väga väärtuslikku infot,» sõnas Politsei- ja piirivalveameti kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne täna «Seitsmestele».