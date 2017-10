Vene presidendiks kandideeriv telenägu Ksenia Sobtšak: presidendiamet on kunstiprojekt

Vene meedia teatel on 35-aastasel Sobtšakil oma kaasmaalastega armastuse-vihkamise suhe, olles küll kuulus staar, kuid samas ärritades paljusid.

Ksenia Sobtšak / Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Teada on, et Ksenia Sobtšak hoiab kätt elu pulsil, olleks kursis kõigega, mis toimub Venemaa meelelahutus- ja poliitikamaastikul ning tundes suurt hulka tähtsaid ninasid, kelle VIP-pidudel ta sage külaline on.

Sobtšak andis mõni aeg tagasi intervjuu, milles ta sõnas, et presidendiks olemine on «kõrgema klassi kunstiprojekt», kuid ta hea meelega oleks selles «projektis».

Ta lisas, et on olnud aastaid meelelahutustööstuses ja avalikkuse silme ees ning tema arvates on tal sealt lihtne poliitikasse suunduda.

Ksenia Sobtšakki tuntakse ka sellest, et ta on toetanud vene opositsiooni. Ta osales 2012. aastal Moskvas Bolotnaja väljakul valitsusvastases protestis.

Ksenia isa Anatoli Sobtšak oli 1991. aastal esimene Peterburi linnapea, kes valiti demokraatlikul teel.

Anatoli Sobtšak / Boris Babanov/RIA Novosti/Scanpix

Venemaa praegune president Vladimir Putin töötas 1990. aastatel Sobtšaki alluvuses aselinnapeana ja Putin peab Sobtšakki oma mentoriks, kes aitas ta poliitikasse.

«Austan väga Ksenia Sobtšaki isa Anatoli Sobtšakki, kes on tähtis isik Venemaa nüüdisajaloos. Ta oli aumees ja minu jaoks tähtis,» teatas Putin, kui meedia hakkas spekuleerima Ksenia Sobtšaki kandidatuuri teemal.

Valdimir Putin/ Sergey Guneev/Sputnik / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Putin rõhutas, et presidendiks kandideerides tuleb sugulus- ja sõprussidemed kõrvale jätta.

«Venemaa presidendiks on õigus kandideerida kõigil, kes vastavad kandidaadile seatud ettekirjutustele. Ksenia Sobtšak ei ole erand,» lausus Putin.

Ksenia Sobtšak kirjutas väljaandele Vedomosti avaliku kirja, milles selgitas kandideerimist ja oma seisukohti.

Sobtšak kavatseb presidendiks saades viia nii haridus- kui õigussüsteemis läbi reforme ning anda vene naistele rohkem õigusi.

Ksenia Sobtšak / MLADEN ANTONOV/AFP/Scanpix

«Venemaal on 500 töökohta, kus naised ei saa töötada. Lisaks on naiste palgad keskmiselt 30 protsenti väiksemad kui meeste omad. Tähtsamate firmade seas on vaid viis protsenti neid, mida juhivad naised,» teatas enda kandidaadi üles seadnud naine.

Ksenia Sobtšak / Dzhavakhadze Zurab/TASS/Scanpix

Sobtšaki sõnul on ta õige kandidaat neile, kes ei ole teiste, juba varem kandideerinud kandidaatidega rahul ja tahavad kedagi uut.

«Olen olnud kaua aega ajakirjanik ja ma tunnen hästi Venemaa poliitilist eliiti, samuti seda, kuidas poliitikat tehakse,» on Sobtšaki kirjas.

Ksenia Sobtšaki andmetel plaanib valimistel kandideerida ka opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ja ta on valmis valimiskampaanias temaga koostööd tegema.

Aleksei Navalnõi / Alexey Kudenko/Sputnik/Scanpix

Navalnõi teatas, et tal on Sobtšakiga sõbralikud suhted, kuid selle naise kandideerimist ta heaks ei kiida.

Navalnõi aravates võib Sobtšakist saada peibutuspart, mitte tõsiseltvõetav kandidaat ning kindlasti ei suuda kuulus saatejuht astuda tema jälgedes ega saada ise opositsioonijuhiks.

«Ta on olnud tõsieluseriaalide juht, kas riiki saab juhtida nagu tõsieluseriaali?» küsis Navalnõi.

Oma kandidaadi on lisaks Sobtšakile üles seadnud ka liberaaldemokraatide liider Vladimir Žirinovski, Jabloko partei asutaja Grigori Javlinski ning kommunistide juht Maksim Suraikin.

President Putin ei ole veel kandideerimisest teatanud, kuid oletatakse, et ta teeb seda lähiajal.

Valimiskampaania algab Venemaal detsembris ning seaduse kohaselt peavad kandidaadid esindama kas poliitilist parteid või nagu Ksenia Sobtšaki puhul, koguma vähemalt 300 000 toetusallkirja.

Uurimiskeskuse Levada uuringu kohaselt tahab 71 protsenti venelastest näha poliitikas rohkem naisi. 60 prosenti tahab, et naisi oleks rohkem riigiametites juhtivatel kohtadel.

Vaid 34 protsenti pooldab, et järgneva 10 - 15 aasta jooksul saab presidendiks naine.

Küsitluse kohaselt on Venemaa kõige tähtsamad naised Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko, poliitik Irina Hakamada ja välisministeeriumi pressijuht Maria Zahharova.

Tähtsate naiset nimekirjas on ka esimene naiskosmonaut Valentina Tereškova ja telenägu Ksenia Sobtšak.