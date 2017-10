Top 7: Eesti kõige kullakarvalisemad skandaalitarid!

Seltskonnategelane Liis Lass / Instagram

Liis Lass - Seltskonnatäht eetikakoodeksit tagataskus ei hoia, seepärast võib endise missi suurimaks fopaaks nimetada aastal 2009 aastat, kui blond kaunitar astus häbi tundmata keskerakondlase Lauri Laasi kõrval presidendi vastuvõtule õlgu paljastava kleidiga. Lisaks halvale kleidivalikule kõnetas Lass presidenti esimesena - külalise kaaslanna ei kõneta mitte kunagi presidenti esimesena, see on jäme eriteki rikkumine.

Suvelavastus "Kurt, tumm ja pime läksid kohtingule" sai võimsa punkti A. Le Coq Arenal.Triin Tulev / Viktor Burkivski

Triin Tulev - Endine tõsielustaar sattus suurema huviorbiidi alla 2014. aasta oktoobris,kui esines telesaates «Pealtnägija» avameelse ülestunnistusega, kuidas tema endine elukaaslane Rasmus Vesiloo tema kallal vägivalda kasutas. Poolteist kuud hiljem, 2014. aasta novembri lõpus ilmutas Tulev oma üleelamistest rääkiva raamatu «Elus», asutas heategevusfondi ja asus võitlema naistevastase vägivalla vastu. Hiljem selgus aga, et Triin on mitmeid detaile raamatus ülepaisutanud ja endine kaaslane Vesiloo kaebas Tulevi kohtusse moraalse kahju tekitamise pärast. Tulevi elulooraamat on hetkel lettidelt eemaldatud.

Inna Roos kandideeris edutult MTV saatejuhiks. / Peeter Langovits

Inna Roos - Eksmiss Inna Roos pälvis erilist tähelepanu aastal 2005, kui avaldas mahlaka detaili, miks lõppes abielu Roman Hansoniga. Inna rääkis meedias, et nende suhe purunes, sest mees oli voodis luuser.

Ženja Fokin ja Anu Saagim / Filmimees

Anu Saagim - ei löö vist millegi ees risti ette. Piimavannid, kirikupeod, narkootilise aine proovimine otse-eetris on vaid üksikud näited 55 aastase naise säravast igapäevaelust. Kõneainet on pakkunud ka Anu abielud, nii kooselu skandaalse ärimehe Carl Danhammeriga kui Soome disaineri Risomatti Ratiaga.

TLN02: MARGIT MARGUSSON :TALLINN,EESTI, FEB00-Eesti poppmuusika auhindade KULDNE PLAAT jagamine klubis Veenus.ek/Foto EGERT KAMENIK POSTIMEES / EGERT KAMENIK/PM/EMF

Margit Margusson - Kunagisest menubändist Push Up tuntud lauljanna oli peale lauluande kuulus ka oma uhke partii poolest. Kaks korda Eesti rinnakaima neiu võistluse kinni pannud Margit oli esimesel korral 14-, teisel 15-aastane. Tema rinna suurus on 80 E. See tähendab, et rinnaaluse ümbermõõt on 80, rinnaümbermõõt 110 ja rinnahoidja korvi suurus on E. Ega palju suuremaid rinnahoidjaid tehtagi.

YANA TOOM Яна Тоом./ Erik Prozes / Postimees

Yana Toom - Keskerakonda kuuluv Toom pole kunagi olnud malbe poliitik ning aastate jooksul on temalt teravaid sõnavõtte kogunenud hulgi. Säravaimate hulka kuulub 2013. aastal öeldud mõte eesti keele ja selle väljasuremise kohta: «Eesti keel ei saa võita. Seda räägib 900 000 inimest. See on väljasurev keel ja rahvas.»

Invidia Agentuuri glamuurne avapidu, Laura Kõrgemäe / Tiit Mõtus

Laura Kõrgemäe - endist missi on saatnud erinevad suhteskandaalid. Nüüd on meediasse lahvatanud pomm, et modelliagentuuri Invidia perenaine on aastaid tegelenud noorte neidude vahendamisega rikkuritele.