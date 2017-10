Vaba ja vallaline Tanel Padar otsib enda kõrvale naist!

«Meie bändil on juba kuu aega olnud rõõm esineda uues koosseisus ja uue muusikaga oma suurepärasele publikule mitmetes paikades üle Eesti. Suur tänu teile kõigile! Juba õige pea loodame teile pakkuda aga veel midagi erilist – valmimisel on muusikavideo meie tuliuuele singlile! Siin aga üks üllatus meie muusika naisaustajatele – video ühte võtmerolli otsime täitma just Sind! Kui oled särav umbes 24-30aastane neiu, kel on kogemust näitlemise ja/või modellitööga ning usud, et just Sinust peaks saama meie uue video staar, siis anna endast märku!»