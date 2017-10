Soome president käratas ideoloogilistele töötutele: reklaamite laiskust

Soomes on viimasel paaril kuul ilmunud meedias mitu intervjuud inimestega, kes on enda sõnul ideoloogilised töötud, kes põhimõtteliselt ei otsi tööd ega tee tööd, sest ei soovi olla ühiskonna «orjad», vaid eelistavad elada töötu abirahast, edastab iltasanomat.fi.

Niinistö teatel ei kiida ta ideoloogilist töötust heaks ning temaga on samal seisukohal paljud soomlased.

Sauli Niinistö / LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Niinistö võttis sellel teemal paar aastat tagasi sõna oma uusaastakõnes, rääkides siis laiskuseühiskonnast.

«Mitte keegi, kellel on mõistus peas, ei kiida heaks ideoloogilist töötust ja laisklemist. Inimesed peavad oma elu eest vastutama ja ühiskonnas oma panuse andma. See on kohustus, millele ei saa selga keerata,» sõnas Soome president siis.

Niinisto sõnas nüüd, et Soomes on saanud trendiks olla ideoloogiliselt töötu ja sellel võib olla ühiskonnale ettenägematu mõju.

«Ideoloogilised töötud reklaamivad laiskust ja ma ei saa seda heaks kiita. Sellised inimesed suurendavad ühiskonnas anarhiat,» nentis Soome president.

Soome meedias käivitus ideoloogiliste töötute teema pärast seda, kui väljaanne Helsingin Sanomat avaldas intervjuu noore kirjaniku Ossi Nymaniga, kes elab töötu abirahast ja on seni keeldunud ühtegi töökohta vastu võtmast.

Töötu / Panther Media/Scanpix

Esile astus veel inimesi, kes teatasid, et ka nemad on ideoloogilised töötud ja hoiduvad töö tegemisest.

Soome tööministri Jari Lindströmi sõnul moodustavad ideoloogilised töötud töötutest vaid väikese osa.

«Seni on tööpõlgureid siiski vähe. Kui nad ei soovi tööd teha, siis ei peaks nad saama ka töötu abiraha. See on minu kindel seisukoht,» teatas Lindström.

Oma sõna ütlesid mitmed pikaajalised töötud, kellest osa peab end ideoloogiliseks töötuks, osa mitte.

Üks sõna võtnutest on Nokias elav 45-aastane Anu Koivula, kes saatis 2014 – 2015 erinevatesse firmadesse 300 kandideerimisavaldust, vaid kaheksal korral võeti temaga kontakti ja ta on ikka töötu.

«Olen käinud kadalipust läbi, kuid ma ei ole tööd leidnud. Võimalik, et tööandjad eelistavad nooremaid, kes küsivad vähem palka. Mind saab põhimõtteliselt liigitada ideoloogiliseks töötuks, kuna ma ei ole nõus alla teatud palgaastme tööd tegema,» teatas soomlanna.