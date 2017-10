Politsei kontrollib eksmissi väidetavat seost kupeldamisega: «ohvritel» palutakse endast märku anda!

«Seitsmesed» avaldasid eile loo veetlevast naisterahvast, Eesti endisest missist, kes väidetavalt tegeleb noorte neidude vahendamisega rikkuritele.

Elu24-le teadaolevalt on tegemist luksusliku eluga silma paistva endise missi Laura Kõrgemäega, kes asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency OÜ, mille juhatuses Laura Kõrgemäe hetkel ka on.

Elu24-ga vestelnud Invidia agentuuris töötanud tütarlaps rääkis: «Välismaa meestega kohtumise eest lubati suuri summasid: 1200–2000 eurot. Vahel kingiti raha asemel riideid ja aksessuaare või telefone.»

«Kontrollime meieni jõudnud infot ja vihjeid,» ütles kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ERR-ile. Ranne sõnul palub politsei nende poole pöörduda kõigil, kel on meedias läbi käinud juhtumite kohta lisainfot või sarnaste juhtumite kohta pilte, videoid või mistahes teavet.