Video: mis juhtub näpuvurriga mikrogravitatsioonis?

Videolt on näha, et sõrmespinner hõljub ja keerleb väga pikka aega.

USA astronaut Randy Bresnik sõrmevurriga / Kuvatõmmis/Youtube

Bresnik teatas Twitteris, et tegi ISSil katse näpuvurriga ja tema üllatuseks ei tahtnud see mänguasi seisma jääda.

USA astronaut Randy Bresnik sõrmevurriga / Kuvatõmmis/Youtube

Astronaudi arvates on spinneri pikaajalise liikumise mõjutajaks mikrogravitatsioon, kuid täit selgust selles ei ole.

«Ma ei tea, mis selle taga on, kuid oletan, et mingil viisil on see seotud Newtoni mehhanika ja dünaamika seadustega. Pane sõrmespinner peaaegu gravitatsioonivabas keskkonnas keerlema ja see keerleb pikka aega, keerlemine on üsna ühtlane, kõrvalekaldeid on vähe,» teatas astronaut.

USA astronaut Randy Bresnik sõrmevurriga / Kuvatõmmis/Youtube

USA astronaut Randy Bresnik sõrmevurriga / Kuvatõmmis/Youtube

Näpuvurr Rahvusvahelises Kosmosejaamas / Kuvatõmmis/Youtube

NASA astronaudid on tuntud oma videotest, milles nad teevad mikrogravitatsioonis mitmeuguseid katseid ja trikke, näiteks on nad pesnud pead ja hambaid, visanud ameerika jalgpalli ning näidanud, kuidas vesi liigub tilkadena.

Astronautide sõnul on nad ISSil nagu «vanglas», sest tegemist on kitsaste ruumidega, kus lõhnab kehalõhnade, antiseptiku ja vahel ka prügi järele.

Kuid nad ei kurda, sest kaaluta olekus saab teha palju huvitavat ja viia läbi katseid, mida Maal teha ei saa või saab ainult eritingimustes.