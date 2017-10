Anu Saagim annab nõu: mida teha siis, kui meeskolleeg ahistab?

Näiteks kurtis üks helistaja, et meeskolleegid ahistavad teda töö juures. Anu arvas, et sellist meest ei tasu karta vaid vaadata vastasele näkku:

«Ma arvan, et selliste meeste suhtes, kes on pisut agressiivsed, kas varjatud moel, ma arvan, et ei tasuks selga neile pöörata. Võib-olla tasukski juurde minna ja küsida, mis sul viga on? Ma arvan, et selline otsekohene suhtumine ja otsekohene asjast või n-ö sarvedest kinni võtmine lahendab tihtipeale olukorra,» andis Saagim nõu.

