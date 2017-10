Video: vandenõuteoreetikute arvates kasutab Melania Trump dublanti

Teisikule viitavad suured päikeseprillid ja teistsugune nina, kui on õigel Melanial, kuid ka juuksed, edastab Daily Mail.

Teoreetikute teatel seisis vale-Melania Donald Trumpi kõrval näiteks möödunud nädala reedel, 13. oktoobril, kui Trump rääkis Puerto Ricot tabanud orkaanist. Meediasse jõudnud piltidel on näha naist väga suurte päikeseprillide ja heleda jakiga, väidetavalt on ta soeng seal teistmoodi.

Sotsiaalmeedias selles sündmusest tehtud fotosid kommenteerinute sõnul on Melania nina kuju muutunud, nina oli suurem ja pikem kui varasematel fotodel. Ka olevat naise näojooned robustsemad.

Trump viitas meedia ees esinedes naisele ja rõhutas, et tema naine Melania on kohal.

Vandenõuteoreetikute arvates rõhutab Trump fakti, et ta naine on kohal vaid siis, kui teda kohal ei ole, aga on dublant.

Twitteri kasutaja @JoeVargas soovitas võrrelda Melania Trumpist tehtud fotosid, mis näitavad selgelt, et tegemist on kahe erineva naisega.

Sotsiaalmeedias kommenteerinute arvates kasutab Trump oma naise teisikut saatjana, sest teisik hoiab suu kinni, kuid õige Melania võib oma valel ajal ja vales kohas öelduga nii mõndagi kihva keerata.

Hakati pakkuma ja otsima, et kes võib olla võlts-Melania kehastaja.

