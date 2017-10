Harvey Weinsteini autojuht: tõin «Paksule Seale» vajaduste rahuldamiseks naisi

Kui alguses süüdistasid teda vägistamises ja seksuaalses ahistamises vaid mõned näitlejannad, siis nüüd on neid umbes 30, edastab The Guardian.

Nüüd tegi paljastuse aastatel 2008 - 2013 Weinsteini teenistuses olnud autojuht, prantslane Mickael Chemloul, kelle sõnul tuli tal tuntud mehele transportida seksuaalvajaduste rahuldamiseks nii näitlejannaks pürgijaid, modelle, näitlejannasid kui prostituute.

Harvey Weinstein / Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Autojuhi sõnul on Harvey Weinstein ootamatu käitumisega ja vihastades võib ta korda saata nii mõndagi.

«Kõik, kes me tema teenistuses olime, kartsime teda väga. Kui ta vihastas, siis ei suutnud keegi teda maha rahustada ning ta muutus ohtlikuks ja vägivaldseks,» meenutas autojuht.

Harvey Weinsteini endine autojuht Mickael Chemloul / Kuvatõmmis/Youtube

Chemlouli sõnul sõidutas ta vahel Weinsteini, kuid tema töö koosnes põhiliselt produtsendi jaoks naiste sõidutamisest.

«Ta on suure seksuaalse «isuga». Minu autos olid noored tüdrukud, kes üritasid jalga filmimaailma ukse vahele saada. Nad ei teadnud, mis neid Weinsteini juures ees ootas. Nägin nende naiivsust ja ma hoiatasin neist nii mõndagi, et tegemist on ohtliku mehega ja neil tuleks mõelda, et mida nad tegelikult tahavad,» lausus autojuht.

Ta lisas, et Weinsteini juurest ta autosse tagasi tulnud noored naised ei olnud elevil, pigem olid nad väsinud ja kurvad, sest nad tundsid end prostituutitena.

«Ma ei tea täpselt, mida Weinstein tema jutule läinud noorte, näitlejannaks pürginud naistega tegi, kuid minu juurde tagasi jõudes nägid nad välja nagu «laibad». Üritasin neid lohutada ja aidata, pakkudes neile vett ja sigarette,» teatas autojuht.

Chemlouli sõnul oli juhtumeid, milles naised jooksid Weinsteini kontorist ära, olles poolalasti ja kingadeta.

«Tean ühte noort näitlejannat, kes oli Weinsteini suur fänn ja lühiajaline armuke. Mees kasutas teda julmalt ära ja lubas talle rolli mitmes filmis, kuid see ei saanud kunagi teoks. Kui ta naisest tüdinenud oli, viskas ta tänavale. Nägin seda naist viimati 2010. aastal Nice’i lennujaamas, kus ta kerjas raha, et ta saaks koju lennata,» meenutas autojuht.

Autojuhi teatel olid nii naised kui tema Weinsteini jaoks tujude maandamise «jalamatt», ta sai sõimata selle eest, mida ta ei olnud teinud ja ka selle eest, mida ta tegi.

Autojuhi sõnul leidis kõige drastilisem juhtum aset 14. juulil 2013 Prantsusmaal St. Tropezis, kui Weinsteini poolt tellitud prostituudid ei tulnud eksklusiivsesse klubisse Club 55.

Prostituudid / Scanpix/AFP

Weinstein süüdistas autojuhti tema altvedamises ja peksis teda, muutes ta neljaks päevaks töövõimetuks.

«Kui ta kuulis, et prostituudid keeldusid temaga kohtumast, sai ta vihaseks ja ta tungis mulle kallale. Langetasin siis otsuse, et ma ei taha selle sea heaks enam töötada. Muide Prantsusmaal Cannes’is ja filmiringkondades on tema hüüdnimi Paks Siga. Teatasin endaga juhtnust politseisse, kuid jäin kaotajaks, kuna ta näitas mind halvas valguses ja süüdistas pidevas kiiruse ületamisest,» jätkas autojuht.

Chemloul kirjutab Weinsteinist raamatut «Hollywoodi viimane koletis» ja selles on mitmeid paljastavaid lugusid, kuidas kuulus produtsent võimu ja inimesi kuritarvitas.

Weinstein on abielus moelooja Georgina Chapmaniga, kellega tal on kaks alaealist last. Naine teatas skandaali puhkemise järgselt, et jätab mehe maha ja kolib koos lastega tema juurest ära.

Harvey Weinstein ja Georgina Chapman / DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Weinsteini oma filmikompanii vallandas ta ja ta suundus Arizonas asuvasse võõrutuskliinikusse ravile.

Weinsteini skandaali valguses on päevavalgele tulnud veel mitmed vägistamise ja seksuaalse ahistamise lood, milles kannatajaks pooleks ei ole näitlejannad, vaid teiste elualade esindajad.