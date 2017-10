Itaalia meedia arvates on Harvey Weinsteini kritiseerinud näitlejanna Asia Argento «keelekandjast lits»

Lisaks USA näitlejannadele teatasid veel mitme teise riigi naisstaarid, mida nad Weinsteiniga kokku puutudes kogesid, edastab news.com.au.

Harvey Weinstein / Anthony Devlin/PA Wire/PA Images/Scanpix

Üks neist staaridest oli itaallanna Asia Argento, kelle teatel oli ta 21-aastane, kui ta osales 1997. aastal Prantsuse Rivieras Cannes’is filmistuudio Miramax peol.

Argento teatel oli ta produtsent Harvey Weinsteiniga järsku ühtes ruumis ja mees soovis teha talle oraalseksi.

Asia Argento / cosima scavolini/lapresse/Scanpix

«Olin siis noor ja kogenematu, ma ei julgenud vastu hakata, kuid hiljem tundsin end ohvrina. Kui ma oleks siis olnud tugev ja julge naine, oleksin talle jalaga munadesse virutanud ja minema kõndinud. Ma ei teinud seda ja seega olen juhtunus osaliselt ise süüdi,» teatas 42-aastane Argento pärast Weinsteini skandaali lahvatamist.

Weinsteinil ja Argentol oli hiljem seksisuhe, mida näitlejanna nüüd kahetseb. Argento sõnul ei julgenud ta kuulsale mehele ära öelda ja nõustus selle suhtega.

Argento sõnas Itaalia riigitelevisiooni intervjuus, et ta on Weisnteini skandaali paljastuste tõttu Itaalias vihatud ja mutta trambitud.

Asia Argento / Andrea Raso/Lapresse/Scanpix

«Itaalia meedia ja itaallased peavad mind keelekandjaks ja valetajaks, kes soovib kuulsa produtsendi juhtumis veelgi õli tulle valada. Minu kaasmaalaste silmis ei teinud Weinstein midagi valesti, ta on mees, kellel on keskmisest suuremad seksuaalvajadused, mida oli vaja rahuldada ning et minul naisena oli kohus seda teha,» teatas staar.

Näitlejanna sõnul läks tal jalgealune Itaalias nii kuumaks, et ta kolis mõneks ajaks Saksamaale Berliini.

Itaalia meedias on tõstatatud küsimus, et kus olid varem need kümned näitlejannad, kes Harvey Weinsteini seksuaalses ärakasutamises süüdistavad ning miks just nüüd kõik pinnale tuli.

Mitmed koluministid on arvamusel, et Weinsteini süüdistamise varjus on midagi märgatavalt suuremat ja räpasemat, mida süüdistuserahega üritatakse varjata.

Väljaanne Libero avaldas artikli pealkirjaga «Alguses seks ja siis vingumine». Selles öeldakse, et kindlasti on naisstaaride seas seksiseikluste otsijaid ja eksperimenteerijaid, kes võib olla ise Weinsteinile külje all pugesid ja manipuleerisid, kahjustades sellega kellegi käsul filmimaailmas eduka mehe mainet.

Argento sõnul on Itaalia meedia naiste õiguste suhtes keskaegsete arusaamadega ja peab teda «vinguvaks litsiks».

«Veel 1960. aastatel tohtisid Itaalia mehed oma naist tappa kui ilmnes, et naine flirtis mõne teise mehega. Seda nimetati aumõrvaks,» teatas Argento.

Asia Argento / LaPresse/Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Scanpix

Argento elukaaslane, tuntud telekokk Anthony Bourdain asus oma naise kaitsele ja teatas, et ta on Argento paljastuse üle uhke.

Lisaks näitlejannadele on veel mitme teise eluala naised, kaasa arvatud poliitikud, teatanud oma seksuaalse ahistamise ja vägistamise juhtumitest.