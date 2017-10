Video: Venemaa «Paris Hilton» Ksenia Sobtšak kandideerib presidendivalimistel

Telesaatejuhina töötav 35-aastane Ksenia Sobtšak teatas oma plaanidest Instagramis ning Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi teatel ei ole Sobtšaki kandideerimisel takistusi, edastab The Independent.

Ksenia Sobtšak / Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/Scanpix

Dmitri Peskov / Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

«Ksenial on olemas kõik kandidaadi eeldused, mahtudes meie põhiseaduse raamidesse. Ta on Venemaa kodanik ja ta vanus on sobiv, kuid ta peab kandideerides täitma formaalsusi ja võib olla millestki loobuma,» selgitas Peskov.

Kremli allikate arvates on tuntud saatejuht hea kandidaat, kuna tõmbab tähelepanu ära opositsioonijuhilt Aleksei Navalnõilt.

Alaksei Navalnõi / GRIGORY DUKOR/REUTERS/SCANPIX

Venemaa meedia on spekuleerinud juba mõnda aega, et kas vene Paris Hiltoniks peetav Ksenia Sobtšak astub oma isa Anatoli Sobtšaki jälgedes ja temast saab ka poliitik.

Ksenia Sobtšak / Ramil Sitdikov/Sputnik/Scanpix

Venemaa presidendivalimised toimuvad 2018. aasta märtsis. Putin ei ole oma kandidatuuri veel üles seadnud, kuid enamik venelasi on veendunud, et ta teeb seda ja saab võidu, jätkates presidendina.

Vladimir Putin / Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Scanpix

Kremli suureks probleemiks on see, et kuida tuua kodanikke valimisurnide juurde ja teha valimistest tõelised valimised, mitte «Putini ühemehe tsirkus».

Vene meedia arvates toob Ksenia Sobtšak valimistesse uusi tuuli, pannes valimistest huvituma ka noorema põlvkonna ja Putini suhtes kriitilised kodanikud.

Ksenia Sobtšaki tuntakse ka kui Putini kriitikut, kuid ta on oma sõnavõttudes siiski tagasihoidlikum kui opositsioonijuht Aleksei Navalnõi.

Navalnõi teatas samuti enda kandidaadi presidendivalimistel ülesseadmisest, kuid talle võivad saada takistuseks kohtulikud karistused.

Venemaal on president võimul kuus aastat. Presidendivalimised on 2018. aastal, siis 2024. aastal ja edasi 2030. aastal.

Ksenia Sobtšak saatis avaliku kirja väljaandele Vedomosti, et ta on vastuoliuline isiksus, kuna ta isa oli tuntud poliitik Anatoli Sobtšak ja ta töötab televisioonis. Ta rõhutas oma kirjas, et ta vist ei võida 2018. aasta valimisi, kuid ta kandidatuur võib aidata vene poliitikas uue suuna leida.

Ksenia Sobtšak / Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Ksenia Sobtšak pöördus ka Navalnõi ja tema toetajate poole, et kui Navalnõi ei pääse kandideerima, siis tema abil on nende võimude vastane protest ikka kuulda ja näha.

«Tahate oma arvamuse välja öelda, kuid teie kandidaat ei saa kandideerida? Või teil ei ole oma kandidaati? Siis olen mina teie jaoks sobiv kandidaat. Läbi minu saate näidata, mida te riigist arvate ja mida tuleks muuta, et tulevik parem oleks,» teatas tuntud venelanna.

Ksenia Sobtšak on Venemaa üks populaarsemaid saatjuhte, kes on juhtinud nii melelehutuslikke kui poliitilise sisuga saateid.

Tema isa Anatoli Sobtšak valiti 1991. aastal Peterburi esimeseks linnapeaks. Tema alluvuses töötas siis abilinnapeana Vladimir Putin.

Anatoli Sobtšak / Boris Kaufman/RIA Novosti/Scanpix

Anatoli Sobtšak suri 20. veebruaril 2000. aastal 63-aastasena südamepuudulikkuse tõttu.

Anatoli Sobtšak oli 1970. – 1980. aastatel Leningradi ülikooli õigusteadusõppejõud, andes loenguid ka Putinile.

Sobtšakist sai Putini mentor, kes aitas Putini poliitikasse ja abistas ta poliitikukarjääri.