Soome president: beebile ruumi jätkub

Niinistö sõnul on Mäntyniemi presidendi residents nagu punker, kuhu mahub palju rahvast ja tulevasele lapsele on seal ruumi piisavalt, edastab iltasanomat.fi.

Sauli Niinistö / INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Niinistö lisas, et väikelapse jaoks tuuakse mööbel ja muu vajalik, mis mahub suurde majja hästi ära.

«Laps on väike ja ta ei vaja kohe palju ruumi,» teatas Soome president meediale.

Mäntyniemi on Soome Vabariigi presidendi residents, mis asub Helsingis Meilahtis. See valmis 1993. aastal ja esimesena elas seal president Mauno Koivisto. Tegemist on hoonete kompleksiga, millest ühes on presidendi ja ta pere eluruumid suurusega 690 ruutmeetrit, teises on esindusruumid, mille suurus on 916 ruutmeetrit ja kolmandas on kontorid, mille suurus on kokku 424 ruutmeetrit.

Soome Vabariigi presidendi residents Mäntyniemi. / Sander Ilvest

Soome presidendi kantselei teatas esileedi Jenni Haukio lapseootusest 9. oktoobril ja kohe hakkasid saabuma presidendipaarile soomlaste, kuid ka välismaalaste õnnitlused.

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio / LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

«Teatame rõõmsa uudise, meie pere täieneb 2018. aasta veebruaris. Oleme aastate jooksul lootnud last saada ja nüüd on see aeg käes,» edastas presidendi kantselei Niinistö ja Haukio sõnumi.

Niinistö tänas sel nädalal õnnitlejaid heade sõnumite eest, postitades tänukirja Facebooki.

«Oleme heade soovide eest tänulikud, need on tulnud südamest.Oleme aastate jooksul käinud läbi tõusude ja mõõnade, mis puudutab lapse saamist, kuid nüüd on kindel, et laps tuleb,» kirjutas Soome president ja pani juurde oma nimetähed SN. See tähendab, et ta kirjutas tänusõnad ise, seda ei teinud keegi tema abilistest.

Soome presidendipaari laps peaks sündima 2018. aasta veebruaris. See laps on Haukiole esimene ja Niinistöle kolmas.

Jenni Haukio / DR/Stella Pictures/Scanpix

Sauli Niinistö / David Sica/Stella Pictures/Scanpix

Sauli Niinistö abiellus 1974. aastal Marja-Leena Alankoga, neile sündis kaks last, 1975 Nuutti ja 1980 Mattias. 1995. aastal hukkus Marja-Leena Niinistö autoõnnetuses.

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio abiellusid 3.jaanuaril 2009.