Maarjamaa julgemad tütred ja pojad: San Marino otsib Eurovisiooni esindajat üle Euroopa!

San Marino laulukonkurss toimub interneti teel, uudis mastaapsest konkursist tehti teatavaks pressikonverentsil, vahendas Eurovision tv.

Ringhäälingu euromeeskond teeb koostööd Londonis asuva produktsioonifirmaga, et leida sobiv esindaja riigile. Konkurss korraldatakse lööklause all «Kõik riigid. Kõik žanrid. Kõik vanused.» («Any country. Any genre. Any age.»), vahendab Menu.