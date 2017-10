Video: 1977. aastal deserteerunud USA õhujõudude piloot leiti nüüd Floridast

Politsei arreteeris 64-aastase Jeffrey Michelsi, keda süüdistatakse deserteerumises, kuna ta ei ilmunud 6. juulil 1977. aastal pärast linnaluba tagasi Põhja-Dakota Minoti õhujõudude baasi, edastab foxnews.com.

Ohio osariigist East Liverpoolist pärit Michels kasutas Floridas Sanfordis elades nime Jeffrey Lantz.

Lantzi nime kasutanud Michels sai Floridas uued isikutunnistused ja 1998. aastal ka äritegemist võimaldava loa.

Internetiuuringud näitasid, et Lantzil oli ehitusfirma Atlantic Development Corporation tööluba.

9. juulil postitati Michelsi foto Facebooki gruppi «Veteran Doe» (Tundmatu veteran), mis on pühendatud kadunuks jäänud USA sõduritele ja sõjaväega seotud lahendamata kadumisjuhtumitele. Sellest fotost hakkas Michaelsi kadumisjuhtum lahti hargnema ja saadi andmed, et tegemist on mehega, kes elab Floridas teise nime all.

Jeffrey Michelsi noorema ea foto, mis postitati Facebooki leheküljele Veteran Doe / Twitter.com

Foto eemaldati pärast Michelsi leidmist Facebookist.

USA telekanalite andmetel hoitakse Michelsi USA õhujõudude eriuurimisosakonna kinnipidamiskohas.

USA sõjaväest deserteerumisel ei ole ajapiiri ja Michels antakse sõjakohtu alla.