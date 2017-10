Video: «Olen pornostaar» tätoveeringuga meest süüdistatakse seksuaalrünnakus

Politsei teatel on tegemist 37-aastase Christopher Wilsoniga, kelle otsmikul on tätoveering «I’m a pornstar and I f*** teen s****» ja selle tõttu oli teda lihtne leida, edastab The Independent.

Wilsoni ohvriks langenud naise väitel tõukas mees teda mitmel korral ning lükkas ta lõpuks maapinnale, puudutades ta alakeha, kaasa arvatud suguelundeid, ja rindu.

Naise sõnul jäi talle rünnaku ajal silma mehe otsmikul olev tätoveering, mida on võimatu unustada.

Christopher Wilson / Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Seksuaalse ahistamise juhtum leidis 2015. aasta mais Cincinnati ülikoolilinnakus ja ohvriks langenud naine andis mehe kohtusse, kohus leidis aset nüüd.

Cincinnati politsei ei avalikustanud ohvri nime ega vanust ja selle tõttu ei ole teada, kas ta on nimetatud ülikooli üliõpilane või töötaja.

Wilsonit süüdistatakse seksuaalrünnakus ja vääras seksuaalkäitumises. Ohio seaduses on selle kohta paragrahv, mille kohaselt «on väär seksuaalkäitumine inimese tuharate, genitaalide, häbemeluupiirkonna ja (naiste)rindade puudutamine vastu inimese tahtmist».

Politsei teatel aitas ohver neil meest kindlaks teha politseijaoskonnas, kuhu oli üles rivistatud mitu kurjategijat, kelle seast paistis tätoveeringu omanik silma.