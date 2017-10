Etiketiekspert Merle Klandorf: alati võib partner otsustada edasi tantsimisest loobuda

Uurisime tantsupedagoogi arvamust, kas abielumees/naine võib tantsida võõra partneriga ning milline on eetiline piir Eesti kultuuriruumi ja tavasid silmas pidades. Merle teab rääkida seltskonnatantsu etiketti silmas pidades, et viisakas on tantsida alati oma partneriga:

«Seltskonnatantsu etiketi kohaselt on viisakas tantsida koosviibimistel kõigepealt alati oma partneriga. Seejärel või oma partneri puudumisel oleks sobiv tantsida järjest kõigi lauanaabritega.»

«Eestis on kombeks tantsida võõra partneriga 2 meloodiat järjest, mis ei tähenda, et meeldivat vestlust peaks katkestama ja 3. tantsu tegemata jätma. Näiteks enamustes teistes riikides tantsitakse hoopis 3 meloodiat järjest ja tihtipeale jäädakse tantsima järgmise orkestri pausini. Selles suhtes on partnerite soovide väljendus võrdse kaaluga.» teab Merle rääkida.



Merle lisab: «Alati võib emb-kumb partner otsustada edasi tantsimisest loobuda ja teine partner peab sel juhul leppima eitava vastusega.»

Tantsule minekust loobumine e. «korvi» andmine on äärmiselt ebaviisakas juhul kui selleks ei ole väga mõjuvat põhjust. Kui kutsutakse tantsima partneriga/abikaasaga peol olevat pidulist, siis on viisakas tantsuluba küsida ka tema partnerilt.»