Kas Taavi Rõivas luuletas? Kehakeeleekspert annab hinnanguid

Stahlman võttis ette Taavi Rõivase valimiseelse skandaali, kus reformierakondlast ahistamises süüdistati. «Tema oli enda jaoks mõelnud välja jutu, mida ta kandis ette, see oli muinasjututaoline jutt. Teine asi, kõik need istumised ja silmad olid need, mis teda reetsid. Teda oli ka sellepärast väga raske lugeda, sest ta oli selles veendumusel, et ta polnud mitte millegi sellisega hakkama saanud, mida ta tavaelus ei tee, teda valelt tabada oli suhteliselt raske. Ta eitas seda olukorda ja seadis endale selle sündmuse puhul mingid piirid ja sinna piiride vahele ta jäi,» kirjeldas Stahlman Taavi Rõivase skandaaliga seotut,» vahendab Menu.