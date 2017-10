Karm süüdistus! Tuntud Eesti missi kahtlustatakse noorte neidude vahendamises välismaa rikkuritele

Missi kupeldamisohvriks langenud naisterahvas räägib, et ei suutnud selle võimalikkust uskuda: «Et selline asi toimub meil siin Eesti vabariigis ja mitte keegi justkui ei tea sellest midagi!»

«Mulle ütles ta, et see oleks veel ilusam mu seljas, kui mul ei oleks rinnahoidjat all,» meenutas järgmine ohver. Kellega tegu ja kuidas lugu avalikuks tuli, vaata allolevast treilerist.