Video! Tiina Talumees: seelikus mehed on seksikad!

Tallinn Fashion Weeki üks efektsemaid üllatusi oli Tiina Talumehe kollektsioon. Meie kõige säravam naiseliku stiili lipulaev tegi täieliku kannapöörde ja pakkus paar mudelit meestele. Naistel soovitab moelooja šnitti võtta meeste riidekapist.

Moelooja ise usub, et trendid on kõikjal meie ümber ja temagi loomingus peegelduvad hetkel olulised motiivid. Olgu selleks siis maskuliinsus naistele või kleidid meestele, trenditippu kuuluvad punased toonid või roosimotiivid.

"Ma ise punast ei armasta, mul on punasega superhalvad suhted, kuid laval ja teiste seljas see mulle väga meeldib. Punane on täna see värv, mida võiks katsetada - väga efektne ja väga trendikas," annab Tiina Talumees konkreetse moesoovituse.

Tallinn Fashion Week, Tiina Talumees / Madis Sinivee

"Disainisin seekord esimest korda ise ühe abstraktsete roosidega kangamustri ja olen tulemuse üle väga rõõmus," tegi filigraanse käsitöö poolest kuulus moelooja tänavu esimesed kastetused ka originaaltekstiili maailmas.

Talumees ei arva, et ilus olla saab vaid rangete raamide kammitsais, ta julgustab rohkem eksperimenteerima ning vähem muretsema. "Riie ei riku ei meest ega naist! Kui sa oled mees, jääd meheks ja seelikus. Aga kui sa ei ole naine, ei aita sind miski. Mul on vahel kahju neist naistest, kes pingutavad end hulluks oma välimuse pärast."

Kuidas siis olla seksikas? Lihtsalt, loovalt ja vabalt - eraldi selle nimel pingutamata.