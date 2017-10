Endine poliitik Evelyn Sepp: Eesti valija ei armasta enam kloune!

Evelyn tunneb heameelt, et inimesed ei hinda enda poliittsirkust ja toob välja valimiste n-ö õppetunnid: «Eesti valija ei armasta enam kloune, tulega ei mägita ning meeskonna tausta ja toetust ei maksa kunagi alahinnata.»

Erilist naudingut pakub endisele keskerakondlasele see, et Savisaart ei soosinud edu: «Hea tulemus on see, et Savisaare liit põrus täielikult, nii poliitiliselt kui väärtuste mõttes, mida nad esile tõid.»