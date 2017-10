Video: Donald Trump langes jõukate edetabelis 92 kohta

Kui veel 2016. aasta alguses oli Trumpil umbes 3,7 miljardit dollarit, siis nüüd on tal 3,1 miljardit dollarit, edastab The Guardian.

Forbesi andmetel on Trumpi kinnisvara väärtus vähenenud, eriti just selle kinnisvara, mis asub New Yorgis Manhattanil.

Üks aasta tagasi oli Trump Forbesi jõukate ameeriklaste edetabelis 156. kohal, kuid selle aasta seisuga on ta langenud 248. kohale.

USA president Donald Trump. / Ron Sachs/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Forbesi jõukate ameeriklaste edetabeli eesotsas oli taas Microsofti kaasasutaja Bill Gates, kelle vara suurus on hinnanguliselt 89 miljardit dollarit. Talle järgnevad maailma suurima e-poe Amazon asutaja Jeff Bezos, kellel kuulub 81,5 miljardit dollarit ja USA valdusettevõtte Berkshire Hathaway tegevjuht Warren Buffett oma 78 miljardi dollariga.

Bill Gates / PBG/Empics Entertainment/Scanpix

Jeff Bezos / Mike Segar/Reuters/Scanpix

Warren Buffett / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Neljas on Facebooki Mark Zuckerberg 71 miljardi dollariga.