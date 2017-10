Video: Vene põllumajandusminister soovitas islamiriiki sealiha müüa, Putin hakkas naerma

Venemaa president Vladimir Putin katkestas põllumajandusministrit teatega, et enamjaolt islamiusulises Indoneesias sealiha ei sööda, edastab Al-Arabiya.

Venemaa põllumajandusminister Aleksander Tkatšev ja president Vladimir Putin (keskel) / Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Tkatšev jäi oma seisukoha juurde, et Indoneesias süüakse sealiha.

Putin teatas uuesti, et ei sööda, puhkes siis südamest naerma ja pani käed näo ette.

Vladimir Putin / Kuvatõmmis/Youtube

Tkatšev sai oma apsust järsku aru ja parandas, et ta tegelikult ei mõelnud Indoneesiat, vaid Lõuna-Koread.

Putin teeb Indoneesiasse ametliku visiidi järgmisel aastal.

Kagu-Aasias asuva Indoneesia 237 miljonist elanikust enamik on moslemid ja see riik on moslemite arvukuselt maailmas esikohal. Islamiusu kohaselt ei tohi moslemid sealiha tarbida, kuna siga peetakse roojaseks loomaks ja sigu ei tapeta islamireeglite kohaselt.