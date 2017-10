Galerii: noor võimleja lõpetas nahahaiguse varjamise ja näitab uhkusega laigulist keha

21-aastane endine võimleja ja praegune kasiinotöötaja loobus noorena spordi tegemisest, kuna tal diagnoositi vitiliigo, mis jätab nahale silmatorkavad pigmendivabad laigud, vahendab Mirror. 12-aastaselt pidas Dionne laike päevitusrantideks, mis tekkisid päikeseprillide kandmisel, kuid aja möödudes tekkis valgeid laike juurde. Arst diagnoosis tal vitiliigo ehk laikpigmendituse.

Dionne ütleb, et inimesed pärisid avalikes kohtades tema ebatavalise jume kohta ja kohtlesid teda koletisena. Koolis tirisid vanemad oma lapsi temast eemale, kartes, et haigus on nakkav.

Dionne Lees / caters news / scanpix

Dionne harrastas võimlemist rahvusvahelisel tasemel, aga kuna võistlustel tuli kanda paljastavaid trikoosid, otsustas ta lõpuks sellest loobuda.

Arst kirjutas talle välja steroidkreeme ja tugevat meiki, et laike katta. Kolm aastat tagasi loobus ta nende kasutamisest, kuna toona sai üle maailma kuulsaks sama haigust põdev modell Winnie Harlow.

Winnie Harlow / YANN COATSALIOU/AFP/Scanpix

Nähes, kuidas Winnie ei häbene oma haigust, õppis Dionne samuti hindama ilu ja väärtust erinevustes. Nüüd kannab Dionne uhkusega bikiine ja seelikuid.