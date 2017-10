Isegi «Troonide mängu» Cersei ei jäänud pervertprodutsendist puutumata: istusin autosse ja nutsin

Headey sõnul kohtus ta Weinsteiniga esimest korda 2005. aastal Veneetsia filmifestivalil, kus ta läks produtsendiga jõe äärde kõndima, misjärel mees tegi talle ühemõttelise kommentaari ja žesti.

Aastaid hiljem kohtus ta Weinsteiniga uuesti Los Angeleses, kus mees küsis tema armuelu kohta. Headey sõnul muutus toon siis, kui Weinstein kutsus teda oma hotellituppa «käsikirja vaatama».

«Ütlesin talle, et ma ei ole huvitatud millestki muust peale töö: «Ära arva, et tulin sinuga lifti mingil muul põhjusel.» See muutis ta vihaseks,» kirjeldas Headey Twitteris. Mehe käsi olevat olnud jõuliselt tema seljal ja sundinud teda edasi kõndima. Weinsteini hotellitoa uksekaart aga ei töötanud, mistõttu Weinstein haaras Lenal käsivarrest ja tiris ta tagasi lifti juurde.

Pärast parkimise eest tasumist sosistanud mees Lenale kõrva: «Ära räägi sellest kellelegi, ei oma mänedžerile ega oma agendile.»

«Ma istusin autosse ja nutsin,» kirjutas Headey.

Weinstein on advokaadi vahendusel eitanud kõiki süüdistusi.