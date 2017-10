Ametlik teadaanne: selgus kuupäev, millal näeb ilmavalgust prints Williami ja hertsoginna Catherine´i kolmas laps

Kengsingtoni avalduses on kirjutatud, et kuninglikku beebit on oodata aprilli alguses, täpsemalt 3. aprillil, vahendab Independent.

Uudised tulevad paar päeva pärast seda, kui Kate oli Londonis Paddingtoni jaamas Paddington Beariga tantsinud.

Hertsoginna Catherine / Jonathan Brady/PA Wire/PA Images

Hertsoginna Catherine / Jonathan Brady/PA Wire/PA Images

Teadaolevalt on hertsoginna kannatanud ka kolmanda rasedusega hüperemesis gravidarumi all (hommikused iiveldushood). 2018. aasta tõotab tulla kuninglikule perekonnale tegus: lisaks kolmanda lapse ilmaletulekuga on prints Williamit ja Kate Middletoni ees ootamas ametlikud reisid Rootsi ja Norrasse.

Prints William, hertsoginna Catherine ning nende lapsed, prints George ja printsess Charlotte Saksamaal / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Välisministeeriumi teatel on prints William külastamas põhjanaabreid juba novembri lõpus. Kas Catherine on samuti tulemas, selgub paar päeva enne visiiti.

Hertsogina Catherine ja prints William / Scanpix