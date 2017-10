19-aastane Paris Jackson paljastas tähtsaks sõnumiks rinnad!

Seekordse paljastava pildi eesmärk on lihtne - pop-staari mässava loomuga tütar näitab sellega, et tal on väga mugav olla oma «voldikestega».

«Tunnen end oma rasvarullidega mugavalt.» kirjutab 19-aastane Paris.





comfortable in my rolls. fuck wit me. A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Oct 16, 2017 at 3:09pm PDT