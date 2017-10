Linnar Priimägi: EKRE ideaal on Pätsu-aegne Eesti

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimispeol jäi fotograafile silma, et Mart ja Martin Helme kõrval oli ka palju teisi, kes saabusid peole kaabuga.

Linnar Priimägi usub, et EKRElaste seas populaarsed kaabud on laenatud Pätsiaegsest Eestist. «Eks nad seda aega tahavad meenutada ja 1934. aasta Pätsiriik on ju nende ideaal. Ega nad mujalt seda ei ole laenanud,» rääkis Priimägi.

Priimäe sõnul on kaabu isandate märk. «Vanasti Peterburis, pärast revolutsiooni, sõimati kaabukandjaid trammis. Sest vaenlane käis kaabuga, aga proletaarlane soniga,» rääkis ta.

konstantin päts / screenshot

Kommunikatsioonispetsialist Aune Past usub, et pigem on kaabukandmine EKRE seas populaarseks saanud kuuluvust näitava märgina.

«Kaabuga mees jätab mulle härrasmehe ja võib-olla traditsioone ja konservatiivsust hindava mulje, aga ma pole selle teemalisi uuringuid näinud ja lugenud,» ütles Past lisades, et ei tea, kas selline arusaam ühiskonnas ka laiemalt levinud on.

Past ei usu, et EKRElaste kaabukandmine on mingi sõnumi manifestatsioon, vaid pigem on selle levik grupisisene peegeldus. «See on meie grupp ja meie käime nii riides,» selgitas Past.

Pasti sõnul oli aastaid tagasi USAs presidendivalimiste ajal väga oluline, et kantaks musta asemel valget kauboikaabut, siis Eesti kultuurikontekstis see kindlasti ei kehti. «Katsu sa sellise tolmu ja pori sees valge kaabuga käia,» ütles Past.

TLNPM02:JOEL STEINFELDT: TALLINN, EESTI, 21JAN08.JOEL STEINFELDTmp/Foto MARINA PUSHKAR POSTIMEES / MARINA PUSHKAR/PM/EMF

Linnar Priimägi tõi peavarjude tähendust rääkides näiteks mütsi, mida tänapäeval tuntakse joonisfilmist "Smurfid", kuid varem hoopis teist tähendust kandis. «Früügia, selline ette laskuv punane mütsi loti, oli vabaks lastud orjade märk,» rääkis Priimägi.