Prints William külastab novembris Soomet

Soome meedia teatel on Cambridge’i hertsog Soomes 29. – 30. novembrini, see on tema esimene visiit Soome.

Prints William / POOL New/REUTERS/Scanpix

Veel ei ole teada, kas printsi saadab ta külaskäigul abikaasa, Cambridge’i hertsoginna Catherine, kes on lapseootel.

Cambridhe'i hertsoginna Catherine / Hannah McKay/REUTERS/Scanpix

Hertsoginna on olnud pärast kolmanda lapse ootuse avalikustamist vaid kaks korda avalikkuses, kuna tal on olnud terviseprobleeme.

Naise kahel varasema raseduse ajal kannatas ta ränga rasedusaegse oksendamise all.

Briti kuninglikul paaril on kaks last, neljane prints George ja kahene printsess Charlotte.

Prints George / Richard Pohle/The Times/PA Wire/PA Images/Scanpix

Printsess Charlotte / Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/PA Images/Scanpix

Soome presidendi kantselei esindaja teatel avalikustatakse printsi ja Niinistö kohtumiskava vahetult enne Williami visiiti.

Oktoobri alguses teatas Soome president Niinistö, et ta abikaasa Jenni Haukio ootab last, kes peaks sündima 2018. aasta veebruaris.

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio / TT NEWS AGENCY/REUTERS/Scanpix

Jenni Haukio kirjutas sotsiaalmeedias, et tema ja ta mees on lapse üle väga rõõmsad.

Prints Williami vanaema, kuninganna Elizabeth II on külastanud Soomet kaks korda. Esimene kord oli 1976. aastal ja siis kohtus kuninganna Soome presidendi Urho Kekkoneniga ning teine kord oli 1994. aastal ja siis oli kohtumine president Martti Ahtisaariga.