Sule sappa saanud Edgar Savisaar: tööleping oli vaid minu äraostmiseks

«Kuulsin ühest Jüri Ratase esinemisest, et ta ei luba mulle edaspidi palka maksta, ehk teisiti öeldes laseb mu lahti,» kirjutab Edgar Savisaar oma Facebookis.

Ta jätkab: «Ma olen varemgi tunnetanud et tööleping oli vaid minu äraostmiseks. Varem jäeti küll mulje, et erakond täidab justkui kohust oma asutaja ees,» lisades enesekindlalt, et eelmiste Riigikogu valimiste vanast rasvast elatakse Toompeal veel tänini.