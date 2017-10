Pange valmis laigikahurid! Leslie Laasner näitab imearmsat karvapalli

«Pange valmis laigikahurid. Tere tulemast koju,» kirjutab härra Laasner.

Pere uus liige on Šveitsi Valge Lambakoer. Valge koer või valge hunt, nagu rahvasuu teda nimetab, on ideaalne pere- ja seltsikoer. Valget Lambakoera peetakse tunduvalt tasakaalukamateks kui saksa lambakoeri. Edu värskele koeraomanikule!

