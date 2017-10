Aednik põgenes oma naise näägutamise eest, elades kümme aastat metsas

Praegu 62-aastane Malcolm Applegate oli oma naisega abielus kolm aastat, enne kui ta murdumispunktini jõudis ja salaja lahkus, edastab Daily Mail.

Ta suundus kodukohast Birminghamist esmalt Londonisse, osa teest tuli tal jala käia, sest ta jalgratas varastati.

«Olin oma naisega abielus kolm aastat, kuid see oli minu jaoks piisav, et ma tema näägutamisest ära tüdineksin. Kohtusime Eastbourne’is ja abiellusime Birminghamis, kuhu me ka elama jäime. Mu naisele ei meeldinud, et ma olen aednik ja veedan liiga vähe aega temaga koos. Mulle mu töö meeldis ja ma olin nõutud aednik, kuna tegin head tööd,» teatas mees.

Pärast kodust lahkumist asus mees elama Edela-Londonisse Kingstoni lähedal asuvasse metsaalale, kus ta elas telgis. Ta sai lähedases eakatekodus tööd aednikuna.

«Meid oli selles laagripaigas kolm. Võimaldasin ka oma kaaslastel end pesta eakatekodu duširuumis ja pesu pesupesemisruumis. Keegi ei teadnud, et me seal olime, sest kasutasime ruume siis, kui teisi ei olnud,» sõnas inglane.

Applegate kaotas pärast kodust lahkumist kontakti ka oma õega ja ta kartis, et äkki õega juhtub midagi ja ta sureb enne, kui nad uuesti kokku saavad.

«Nüüd tean, et nende kümne aasta jooksul, mil ma metsas elasin, üritas mu õde mind Päästearmee hostelitest leida, kuid asjata. Lõpuks ta arvas, et olen surnud. Kui mu rännakud hakkasid lõppema, otsisin ta taas üles, saates talle kirja, et elan Londonis Greenwichis ja ma helistasin talle. Meie suhted on nüüdseks taastunud,» lisas mees.

Malcolm Applegate elab Lõuna-Londonis Greenwichis kodutute majutuskeskuses, kus ta samuti teeb aednikutööd.

«Abiellumine oli väga vale otsus, sest ma ei saanud enam mõnuga teha tööd, mida ma armastan. Mu naine muutus aina nõudlikumaks ja vihasemaks ning ma ei tundnud enam kodus hästi. Ta hakkas mind kontrollima ja käskis töötunde lühendada. Ma üritasin, kuid minu jaoks oli see lämbumine ja ma otsustasin lahkuda. Kadusin kümneks aastaks,» jätkas mees oma lugu.

Malcolm Applegate töötab praegu aednikuna, kuid aitab ka erinevate heategevusprojektide abil kodutuid, kogudes nende jaoks raha.

«Mul on katus pea kohal, ma teen tööd, mida armastan ja mul on aktiivne sotsiaalne elu. Olen tänulik neile, kes mind minu teekonnal on aidanud. Olen oma elu jälle korda seadnud ja elan nii, nagu mulle sobib,» tegi inglane kokkuvõtte.