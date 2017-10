Kuidas Harvey Weinstein tahtis näitlejannale seksistseene õpetada

Vietnamlannast tuntud modell ja näitlejanna Vu Thu Phuong paljastas Facebooki postituses, kuidas Weinstein talle 2008. aastal Hiinas toimunud filmivõtetelk isiklikult üritas näidata, kuidas ühes või teises stseenis seksima peab, edastab New York Post.

Vu Thu Phuong / facebook.com

Vu teatel pidi Weinstein temaga lepingu sõlmima ja ta ootas Los Angeleses kontoris produtsenti.

«Istusin seal ja ootsain teda raske südamega, sest ma ei teadnud veel, millest film räägib. Mul läks silme eest mustaks, kui järsku ilmus minu ette Weinstein, kes oli peaaegu alasti, vaid suur käterätik ümber alakeha. Ta naeratas mesimagusalt,» meenutas näitlejanna.

Harvey Weinstein /Tim Matthews/Starstock/Photoshot / Uppa.co.uk/Scanpix

Weinstein küsis vietnamlannalt, kas ta on nõus olema mõne seksistseeni staar ja lisas, et need stseenid on uues filmis.

«Ma võin sulle kohe õpetada, kuidas neid stseene teha. Paljud naised enne sind on minult õpetust saanud. Võta seda kui oma karjääri ühte õppeprotsessi, see aitab kindlasti kaasa su edaspidisele näitlejakarjäärile,» olevat tuntud produtsent öelnud.

Vietnamlanna teatel loobus ta Weinsteini poolt pakutust ja ütles talle, et kui midagi sellist ilmsiks tuleb, siis see ei ole hea.

«Mul käis hetkeks peast läbi isegi mõtel et kui ta tõesti mind voodisse veab, vägistab ja võib olla tapab, siis ei ole kedagi, kes seda takistaks. Temaga suheldes ei suutnud ma selgelt mõelda, tundsin kuidas mu närvid pingul olid. Ta siiski loobus mulle seksi õpetamisest,» teatas naine Facebookis.

Vu Thu Phuong / facebook.com

Weinstein kutsus Phuongi enda juurde, et pakkuda talle rolli 2010. aasta poliitilises thrilleris «Shanghai», mille tegevus toimub 1941. aastal Hiinas enne USA Teise maailmasõtta astumist. Selles mängivad peaosi John Cusac ja Hiina näitlejanna Gong Li, ühte kõrvaosadest pakuti Phongile, kuid filmi lühendamise tõttu jäid temaga stseenid lõpuks välja.

Filmi «Shanghai» reklaamplakat / wikipedia.org.

«Kui ma seda filmi lõpuks nägin, siis ei leidnud ma kohe sellest mitte ühtegi stseeni endaga, kuid siis vilksatasin korraks. Küsisin siis, et kuhu minu etteasted jäid?» meenutas vietnamlanna.

Pärast intsidenti Weinsteiniga ja võtteid pöördus Phuong tagasi Vietnami ja ei soovinud juhtunust rääkida.

Kuna Weinstein hakati seksuaalses ärakasutamises süüdistama, siis otsustas ta oma loo avaldada.

Harvey Weinstein / Vince Bucci/AP/Scanpix

«Lugesin Harvey Weinsteini kohta artiklit ja siis tuli mulle meelde minuga juhtunu. Tundsin, et ma ei saa enam vaikida. Oli aeg end vanast taagast vabastada ja anda teada, mis enne filmi «Shanghai» tegemist Weinsteini kontoris toimus,» teatas näitlejanna.

Phuongi arvates peab Weinstein naisi asjadeks, selle mehe silmis on naissoo esindajad ärakasutamiseks, olles nagu tükk liha, mille saab vajadusel minema visata.

«Toetan neid naisi, kes oma ahistamislugudega päevavalgele tulid. Ma otsustasin 2010, et ei taha end Hollywoodis müüa ja see otsus osutus õigeks,» teatas praegu Vietnami üks kuulsamaid staare.