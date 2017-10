Eesti nõutuim naine! Patune-Sünne on pidanud Facebookis fännide abieluettepanekuid tõrjuma

«Peale Sünne poolt joristatud paari viisijuppi tekkis Edvinil soov luua bänd ja nii saigi omavahel kontakte jagatud.» Neli aastat hiljem on Patune Pool üks enimtahetud live-bände eesti eri paigus ja ka Youtube´i kanalis on bändil rohkem kuulajajaid kui näiteks Tanel Padari ja Smilersi hittidel kokku!

Sellist edu ei osanud väikelinnadest pärit Edvin ja Sünne aimatagi. Sünen Valtri, kes hiljuti säras Kanal 2 sünnipäevapeol püüdes pilke oma silmnähtava kehakaalu languse tõttu, on rääkinud Õhtulehele, et on pidanud Facebookis fännide abieluettepanekuid tõrjuma.



Patuse Poole hitti «Dolce Gabbana» on vaadatud Youtube´is kokku ligi 3,5 miljonit korda!