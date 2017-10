Vaata: seksi, paljast ihu ja kiima: Uuspõld, Uukivi, Anderson ehk svingerid lasevad uues filmis šlongid valla!

Filmi keskmes on paarid, kes peavad päevast päeva tõsist vaeva nägema, et säde nende suhtes ei kustuks ning kes on selle nimel valmis tegema mida iganes – kasvõi võhivõõraga sängi pugema, kui sellest peaks abi olema. «Svingerites» üht peategelast kehastava Jan Uuspõllu sõnul käsitletakse linaloos teemasid, mis eestlastele võib-olla veidi piinlikud tunduvad, aga samal ajal kindlasti ka huvi ja äratundmisrõõmu pakuvad. «Selle projekti juures meeldis mulle just võimalus suhteliselt pikantse teema kaudu Eesti publikule loodetavasti nii närvi- kui ka kõhukõdi pakkuda. Ja pärast filmi režissööriga esmakordset kohtumist oli mulle kohe selge, et soovin selles avantüüris osaleda,» lausus Uuspõld.

«Svingerite» levitaja ja filmieksperdi Timo Dieneri sõnul on uue komöödia näol tegemist suuresti naaberrahvaste sõprusprojektiga, sest selleks, et kõik need eestlaslikult piinlikud olukorrad häbenemata, täies ilus ja ilma igasuguse enesetsensuurita vaatajateni tuua, oli tarvis režissööriks palgata keegi n-ö väljastpoolt. Selleks meheks osutus lätlasest filmitegija Andrejs Ekis.

Andrejs Ekise (kelle nimi ei ütle siinsetele inimestele suurt mitte midagi ja seega võib teda võib edaspidi nimetada Suvaliseks Läti Tüübiks ehk SLT-ks) jaoks ei olnud filmi teema midagi uut, sest saatuse tahtel oli ta seda filmi juba kord varem teinud. Nimelt on «Svingerite» näol on tegu eestikeelse uusversiooniga samanimelisest Läti filmist, mis möödunud aasta novembris Läti kinodesse jõudes pea kõik kohalikud vaatajarekordid purustas.

«Tundub, et kohalikke komöödiafilme tehes toetume ikka ja jälle oma lähinaabrite abile. Esmalt taanlaste ja seejärel soomlaste abiga muudeti siinmail suureks kinohitiks näiteks «Klassikokkutulek» ja nüüd oleme valmis selgusele jõudma, kas komöödia suudab ületada ka meie riigi lõunapiiri,» selgitas Timo Diener. «Eestis on see film ainulaadne aga juba näiteks selle poolest, et «Svingerite» tegemiseks on kaasatud ainult erakapitali ja mitte ainsatki senti Eesti maksumaksja raha.»

Andrejs Ekise (ehk SLT) sõnul kummutas sel suvel üles võetud film kõik tema eelarvamused ja naaberrahva seas levivad müüdid eestlastest kui aeglasevõitu ja kinnistest inimestest. «Eesti näitlejad on täiesti pööraselt naljakad, andekad, kiired ja kaamerate ees valmis igasugusteks julgustükkideks,» tõdes ta.

Filmi produtsent on Kristians Alhimionoks ning linaloo rahastaja Läti produktsioonifirma Cinevilla Studios, Tenement Group ja Eesti suurim meelelahutusettevõte Apollo. Filmi levitab Eesti kinodes Estonian Theatrical Distribution OÜ ehk Hea Film.