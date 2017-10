Ott Kiivikas pidi töötaja vea tõttu 10 tundi kannatama

Oijah seiklused ei lõppe. Suured tänud LOT Polish airlinesile, tänu kellegi hoolikas töötaja oli mu tagasisõidupileti kuidagi süsteemist kustutanud, nüüd mõnusad 10 tundi Lvovi lennujamas veeta.... #polishairlines #lot

