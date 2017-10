Bondi-tüdrukust tippmodellini: meesteajakiri valis välja 10 kõige seksikamat transsoolist naist

Ajakiri, mille lugejatest enamiku moodustavad mehed, avalikustas sel nädalal oma esikümne, mille etteotsa jõudis «Briti tippmodelli» teise koha omanik Talulah-Eve Brown.

Kõik kümme finalisti olid sündides mehed, kuid nüüd nimetavad nad end naiseks. Mõned neist on läbinud soovahetusoperatsiooni.

Talulah-Eve Brown / Scanpix

1. Talulah-Eve Brown

23-aastane moe- ja teletäht Talulah-Eve Brown saavutas kuulsuse selle aasta jaanuaris, kui temast sai Briti modellisaate esimene transsooline võistleja. Talulah, kelle nimi oli varem Aaron, läbis täieliku soovahetusoperatsiooni eelmisel aastal pärast saate võtete lõppu.

Carmen Carrera / John Nacion/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

2. Carmen Carrera

32-aastane Carmen alustas tõsielusarjas «RuPaul's Drag Race» meessoost võistlejana, kuid nüüdseks on temast saanud naine, kes ta alati olla soovis. New Jerseyst pärit teletäht, endise nimega Christopher Roman, tegutseb burleskitantsijana ja tal on Instagramis sadu tuhandeid fänne.

Caroline Cossey 1991. aastal / Vida Press / Mirrorpix

3. Caroline Cossey

63-aastane Caroline on tõeline transikoon - temast sai 1981. aastal esimene transsooline Bondi-tüdruk filmis «Your Eyes Only». 1991. aastal poseeris ta esimese transsoolise naisena Playboy esikaanel. Norfolkis sündinud Caroline sai maailma kuulsaimaks transnaiseks ja ta rääkis sooidentiteedist ajal, mil see oli suur tabu.

Laverne Cox / PMA/MPI/Capital Pictures/PMA/MPI/Capital Pictures

4. Laverne Cox

45-aastane Laverne alustas oma säravat karjääri tõsielusarjas «I Want To Work for Diddy», kuid ta saavutas ülemaailmse tuntuse seriaalis «Orange is the New Black». Cox on esimene transsooline naine, kes on poseerinud ajakirja Time esikaanel. Ta esineb sageli teles ja temast on tehtud vahakuju Madame Tussauds muuseumis.

Isis King / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

5. Isis King

32-aastane Isis on USA televisiooni üks tuntumaid transnaisi. Ta ilmus ekraanile 2008. aastal Ameerika modellisaates ning ta on teinud modellitööd mitmetele tuntud brändidele.

Lea T. / Felipe Dana/AP

6. Lea T

36-aastane brasiilia modell Lea T, sünninimega Leandra Medeiros Cerezo, on jalgpallitähe Toninho Cerezo tütar. Ta saavutas iseseisvalt edu ja tuntuse, kui temast sai Givenchy loovjuhi Ricardo Tisci muusa. 2012. aastal läbis ta soovahetusoperatsiooni Tais ning ta on pärast seda poseerinud tuntud moeajakirjades.

Andreja Pejic / Xposure / Scanpix

7. Andreja Pejić

26-aastane Andreja on tuntud oma androgüünse välimuse poolest ning ta on maailma moelavadel esitlenud nii meeste- kui naisterõivad. Andrej sündis Jugoslaavias, kuid tema perekond emigreerus Austraaliasse. Andreja karjäär sai alguse siis, kui üks modelliagent ta 16-aastasena McDonaldsis töötades avastas.

Gigi Gorgeous / Jordan Strauss/AP

8. Gigi Gorgeous

25-aastane Kanada staar, sünninimega Gregory Allan Lazzarato, saavutas tuntuse youtuberina nimega Gregory Gorgeous ja kogus ligi kolm miljonit jälgijat. Seejärel näitas ta kogu maailmale oma naiseks saamise protsessi. Ta on käinud mitmetes telesaadetes. 2016. aastal ei lubatud tal siseneda Dubaisse, kuna ta on transsooline naine, mille tõttu levis üle maailma üleskutse #JusticeForGigi.

Jenna Talackova / MARK BLINCH/REUTERS

9. Jenna Talackova

28-aastane Jenna saavutas rahvusvahelise kuulsuse, kui ta diskvalifitseeriti transsoolisuse tõttu iludusvõistluselt Miss Universe Canada. Ta kaebas organisatsiooni kohtusse ja tal lubati viimaks võistelda. Jennal oli ka edukas reality-saade, mille lõppedes ta kolis Torontosse modellikarjääri tegema.

Candis Cayne / Tyler Boye/Starstock/Photoshot

10. Candis Cayne

46-aastane Candis tegutses alguses New Yorgis drag-esinejana, kuni ta sai kuulsaks sarjas «Dirty Sexy Money». Candis sündis 1971. aastal Hawaiil ja kandis nime Brendan McDaniel. Candice on Caitlyn Jenneri lähedane sõber ja ta väljendas Jenneri dokumentaalsarjas soovi lapsi saada.