Politsei jätkab Nelly vägistamisüüdistuse uurimist, ehkki väidetav ohver taganes

TMZ andmetel pole Auburni politseinikud vähimatki kõigutatud sellest, et süüdistaja loobus nendega koostööd tegemast. Politsei kogub jätkuvalt asitõendeid ja plaanib asja prokurörile edastada.

TMZ kirjutab, et väidetav ohver ei suutnud kuulsa inimese vastu seismisest tekkinud pinget taluda ja tundis end politsei poolt reedetuna, mistõttu loobus ta Nelly vastu tunnistamisest. Ehkki naise otsus teeb juhtumi keerulisemaks, pole sugugi võimatu, et asi siiski kohtusse jõuab.

Nelly advokaat Scott Rosenblum ütles TMZ-le, et ta on kindel, et asitõendite alusel uurimine suletakse. «Ma eeldan, et politsei teeb oma tööd hästi,» sõnas advokaat.