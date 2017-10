Pink võttis pudelist julgust ja saatis Eminemile armastuskirja. Räppar vastas ühe sõnaga

Pink rääkis Entertainment Weeklyle, kuidas ta kirjutas Eminemile sooviga oma albumi «Beautiful Trauma» juures koostööd teha.

«Ma korraldasin talle üllatusrünnaku. Hakkasime Maxiga «Revenge'i» tegema ja ma kirjutasin räpiread. Jõime väga palju veini, läksin koju ja arvasin, et hea mõte oleks veelgi rohkem veini juua. Kirjutasin Eminemile e-kirja. Sellepärast nimetataksegi joomist julguse võtmiseks! Kirjutasin: «Ma armastan sind. Mulle meeldib, et sa töötad sageli samade inimeste nagu Rihannaga. Ta on kuumem kui mina, kuid mina olen naljakam. Ma kavatsen Grammydel räppida ja ma tahaks sind kaasa kutsuda.»,» meenutas Pink.

«See oli pikk kiri ja Eminem vastas mulle otsekohe. Ta ütles lihtsalt: «Okei.»,» naeris Pink.

«Kirjutasin talle vastuse: «See on parim asi, mida ma kuulnud olen! Ma tahaks su rajalt maha võtta ja nägupidi mutta lükata!» Eminem vastas uuesti: «Okei.»,» meenutas Pink.