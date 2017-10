Colombia võimud üritavad takistada narkosõbralikku puhkuseorgiat

Esimene selline sekispuhkus peaks Colombia põhjarannikul Cartagena koossseisu kuuluval erasaarel leidma aset novembri lõpus, edastab iltalehti.fi.

Colombia Cartagena / wikipedia.org

Reisifirma teatel on saarel 60 prostituuti, kes on klientide käsutuses ööpäev läbi ja neli päeva kestvale orgiapuhkusele pääseb 30 meest.

Ebatavalise puhkuse korraldajate sõnul on nad seni müünud 23 paketti, mille hind on üle 5000 dollari. Üks puhkuseorgia paketi ostnu olevat Briti popstaar, kelle muusika on olnud mitmel korral edetabelites esimene ja kelle plaate on müüdud miljonites. Kõikidele paketi ostnutele tagatakse anonüümsus.

Paketi ostjate seas on lisaks britile mehi USAst, Kanadast, Dubaist, Prantsusmaalt ja Austraaliast.

Firma võib rahalist kahju saada, sest Cartagena linnapea Sergio Londoni sõnas meediale, et sellise mitmepäevase orgia korraldamine on lubamatu.

«Colombiat ei saa müüa kui odavate naistega seksiparadiisi. Selline turism kahjustab väga meie mainet,» lausus linnapea.

Üks Colombia Cartagena lähistel asuvatest puhkusesaartest / wikipedia.org

Asjasse sekkus ka Colombia siseminister Fernando Niño, kelle sõnul oleks turismifirma pidanud võimudelt sellise puhkuse korraldamiseks küsima eriloa, kuid firma ei ole võimude poole pöördunud.

Colombia seaduse järgi on prostitutsioon lubatud, kuid kupeldamine mitte.

Naised / Panther Media/Scanpix

Seksipuhkust reklaamiva video kohaselt toimub neli päeva kestva puhkuse esimesel päeval orgia, teisel päeval saab iga mees pool tundi korraga olla koos vähemalt 16 prostituudiga.

Kolmandla ja neljandal päeval seksitakse luksusjahtidel ja seilatakse Kariibi merel.

Mees merel / Panther Media/Scanpix

Paketi kohaselt on söök, jook, majutamine ja jahi kasutamine hinnas, lisaboonusena pakutakse narkootikume.

Colmbia võimud andsid politseile ja tollitöötajatele käsu pidada kinni puhkuseorgiale saabuvad mehed enne Cartagenasse jõudmist ja saata koju tagasi.