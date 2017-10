Kahekordne isa Hendrik Toompere juunior soovitab meestel sünnituse juures olla: võimas ja ilus kogemus on!

«Ma arvan, et põhiline asi, mida isaks saamine õpetab, on kannatus ja kannatlikkus,» oskab Hendrik öelda.

Mees viibis oma lapse sünni juures ja kirjeldas seda võimsa kogemusena. «Ma ei tea, kas sünnituse kohta on ilus öelda ilus, aga isegi sünnitusest ei räägikski. Pärast seda, kui see titt käes on, siis see on tõesti väga võimas ja ilus hetk. Julgen kõigile soovitada,» tõdes Toompere. Refereeritud teksti täispikka artiklit loe siit.