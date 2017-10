Pildid ja video: orkaan Ophelia tekitas punase päikese

Kummalist päikest näinud postitasid sellest fotosid sotsiaalmeediasse ja küsisid, et millega tegemist on, edastab The Telegraph.

Punane päike / Andy Kyle / SWNS.com/Scanpix

Briti meteoroloogiaaimeti teatel tekitasid punase päikese Sahara kõrbe liivaosakesed koos Hispaania ja Portugali metsapõlengu osakestega.

Punane päike / Andy Kyle / SWNS.com/Scanpix

Punane päike / Andy Kyle / SWNS.com/Scanpix

Sotsiaalmeedia postituste kohaselt nägi taevas välja selline nagu oleks tegemist Punase planeediga.

«Punane taevas on maailmalõpu ettekuulutaja. Lisaks kummalisele päikesele puhus väga soe ja tugev tuul. Kas need on ohumärgid?» küsis üks sotsiaalmeedia kasutaja.

Punane päike / /Caters News Agency/Scanpix

Meteoroloog Grahame Madge kinnitas, et punase päikese taga on orkaan Ophelia, milles puhuvad tugevad tuuled tõid Aafrikast ja Lõuna-Euroopast liiva- ja põlenguosakesi.

«Tuul ja osakesed on seotud orkaani ja madalrõhkkonnaga. Lõuna-Euroopa ja Aafrika suunast puhuvad tuuled kannavad enda osakesi, tekitades mulje punasest päikesest ja keskpäevasest päikeseloojangust,» teatas Madge.

Punane päike / /Caters News Agency/Scanpix

BBC meteoroloog Simon King selgitas, et Ophelia oli Assooride juures orkaan, kuid põhjapoole liikudes muutus tormiks, kandes endas Aafrika Sahara kõrbe liiva.

Punane päike / Andy Kyle / SWNS.com/Scanpix

«Torm haaras liiva, tolmu ja metsapõlemisjäägid kaasa ja paiskas need kõrgele atmosfääri. Seal on spektri pikalaineline punane osa, mille tõttu osakesed, päike ja taevas paistsid inimsilmale punasena,» selgitas King.