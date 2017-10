Iluoperatsioonide ohver: Nicole Kidmanil on raskusi näo liigutamisega

Filmistaar rääkis saates draamasarjast «Big Little Lies» (Suured väikesed valed) ja sealsest rollist, mis tõi näitlejannale karjääri esimese Emmy. Nicole tänas saates korduvalt enda ekraanikaaslast Reese Witherspooni, mainides et tegelikult on see nende mõlema auhind.

Vaatajaid telerite ees huvitas draamasarja asemel hoopis Nicole´i välimus - täpsemalt olid inimesed mures selle pärast, kui palju on 50 aastasel staaril operatsioone tehtud. Saate kommentaarium kihas küsimustest: Mis on juhtunud Nicole Kidmani näoga? kuidas ta üldse nägu liigutada? Mõni võrdles austraallanna nägu vahakujuga, vahendab Mirror.