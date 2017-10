Põnevaus kasvab: uus üllatav keerdkäik «Nukumajas»: varastatud laps?!

«Nukumaja» / Kanal 2

Kahtlaste surmade, ohtlike veebimängude ja keerdus suhete ümber kulgev krimidraama «Nukumaja» jätkab hämarate saladuste harutamist. Kõigi naabrite niigi sassis suhted muutuvad veel keerulisemaks ja aina enam tundub, et kõik naabrid varjavad midagi. Õe ja naabritüdruku surma asjaolusid uurides vaatab Eva täna tõtt uue üllatusega, kui selgub, et abikaasa Tarmo teab tema õest rohkem kui senimaani on välja näidanud. Veelgi enam, Elisabeth on rääkinud varastatud lapsest. Aga kellest ta räägib ja kuhu jooksevad selle uue saladuse niidid? Ja kas selle saladuse teadmine saigi Elisabethile saatuslikuks?

«Nukumaja» uus osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30, kohe pärast «Kodutunnet»