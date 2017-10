Ahistamisskandaali tõmmati surnu, meikari sõnul ahistas teda Patrick Swayze

Weinsteini skandaali mõjul on veel mitmed naised teatanud neid tabanud seksuaalsetest ahistamistest, edastab The Sun.

USA telesaatejuht ja endine megikunstnik Michelle Mahone teatas, et teda ahistas näitleja Patrick Swayze, kes vastu ta tahtmist teda suudles ja ta keha katsus.

Patrick Swayze 1992. aastal / Stuart Wilson/Starstock/Photoshot/Scanpix

Mahone’i teatel leidis intsident aset 1990. aastatel, kui kõik väljaanded teatasid, et Swayze’il ja ta naisel Lisa Niemil on väga tugev abielu, mis on Hollywoodis haruldane.

Patrick Swayze ja ta naine Lisa Niemi / Lefteris Pitarakis/AP

Nad sattusid kokku enne telesaadet, mille meikar Mahone oli ja kus Swayze oli üks külalistest.

Saatejuhi väitle haaras filmi «Dirty Dancing» staar temast nii kõvasti kinni, et tal oli hingata raske ja suudlemise käigus vigastas mees ta huult.

Patrick Swayze ja Jennifer Grey 1987. aasta filmis «Dirty Dancing» / Personalities/Scanpix

Patrick Swayze ja Jennifer Grey 1987. aastal filmis «Dirty Dancing» / HO/REUTERS

Mahone’i sõnul oli Swayze pärast tema ahistamist sõnanud: «See väike vahepala ei takista meil edaspidi koostööd teha».

Pärast saate lindistamise lõppu jättis Swayze Mahone’iga hüvasti ja jällegi kallistas naist.

Patrick Swayze 2006. aastal / Andy Bradshaw/Scanpix

«Mida ma teha sain, pidin tegema hea näo ja vastu kallistama, kuna produtsendid ja saatemeeskond vaatas. Ma ei tahtnud jätta muljet, et midagi on valesti,» lausus naine.

Mahone üritas ühele naisprodutsendile teatada, et Swayze ahistas teda, kuid produtsendid ei uskunud teda ja ei palganud teda enam staaridele meiki tegema.

«Ta oli kuulus staar, kellel on ideaalne abielu. Kõik ütlesid mulle, et ma valetan ja mitte keegi ei uskunud mind,» meenutas ameeriklanna.

Mahone'ist sai hiljem tuntud telesaatejuht.

Patrick Swayze suri 2009. aasta septembris kõhunäärmevähki ja seega ei sa enda kaitseks midagi öelda.

1990. aastatel oli Swayze mitmel korral maailma kõige seksikamate meeste nimekirjas hoolimata sellest, et tal oli alkoholiprobleem.