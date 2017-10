Armastus ei hüüa tulles, ehk kuidas kohtusid näosaate staarpaar Marta Laan ja Valter Soosalu?

Aprillikuus antud intervjuus ajakirjale Kroonika rääkis Marta tagasihoidlikult värskest suhtest. «Jah, see on väga tore, kui inimesed teineteist leiavad,» võttis Marta vastamisega hoogu, kuid täit vastust tol korral ei andnud. «Tutvusime töö kaudu,» lausus näitlejanna.

«Suhtes peab mees tundma end mehena ja naine naisena. See on loomulik, et teinekord tuleb ka järele anda.» on Marta suhteteemasid lahanud eelnevalt ning suhet Valteriga iseloomustanud: «Olen leidnud õige inimese juhuse või saatuse tahtel.»

Äkki ma saan varsti Valtri bändi flööti mängima,veits peab veel harjutama. #familyaffair #armunudshakespeare #tänaalgasdraamateatrisuvi