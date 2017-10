Vandenõuteoreetikud: Jeesus oli kujumuutjast tulnukas

Kaks vana teksti asuvad USAs, üks neist on New Yorgi Morgani raamatukogu ja muuseumi kogudes, teine Pennsylvania ülikooli arhiivis, edastab express.co.uk.

Iidsetes tekstides on kirjeldatud, kuidas Juudamaa prefekt aastatel 26 – 36 pKr, Pontius Pilatus Jeesusega enne ta ristile löömist koos õhtusööki sõi ja oma poega tema asemele tahtis panna, et messias hukka ei saaks.

Keskaegne maal Jeesusest ristil / General/Scanpix

Teksti kohaselt palus Pontius Pilatus Judasel, kes oli Jeesuse üks 12 jüngrist, Jeesust suudelda, sest arvati, et ta on kujumuutja, kes suudab igasugusteks olenditeks kehastuda ja see suudlus pidi näitama, et tegemist on ikka Jeesusega. Sellest ka väljend Juuda suudlus.

Pontius Pilatus ei tahtnud Jeesust hukata, vaid teda päästa, kuid Jeesus lükka pakkumise tagasi teatades, et ta saab põgeneda ükskõik kelle käest ja igast paigast, sest tal on ümberkehastumisvõime ja ta saab niiöelda surnust üles tõusta.

Jeesust kujutav seinamaaling / Pascal Deloche / GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Juudas teadis Jeesuse kujumuutmisvõimest ja arvas, et ta saab olla inimene ja loom, vana ja noor, ta välimus muutub pidevalt.

Ajaloolased peavad seda Jeesuse kujumuutmist muinasjutuks, mis ei vasta tõele, kuid vandenõuteoreetikute arvates oli Jeesus kujumuutjast tulnukas, kes jõudis küll ristile, kuid maavälise tehnoloogia abil äratas end taas ellu ja läks tagasi oma koduplaneedile.

«Tegemist on looga, mida põlvest põlve edasi antud. Jeesust seostatakse mitmete üleloomulike asjadega, näiteks vee veiniks muutmisega. Arvata võib, et ta oli maaväline olend, kes sai kasutada maavälist tehnoloogiat, mida Juudamaal imeks peeti. Teada on, et tulnukad on kujumuutjad, seega oli Jeesus ka tulnukas, sest tema kohta on vastukäivad andmed,» teatasid vandenõuteoreetikud.

Hollandi Utrechti ülikooli ajaloolase Roelof van der Broeki sõnul saab iidseid tekste tõlgendada mitmeti ning iidsel ajal uskusid üleloomulikku ka need, kes olid omas ajas väga haritud.

«Maailmas on veel palju üllatavat ja vahel sünnib ka imesid. Igas loos on oma tõetera. Õigus võib olla nii usklikel, kes Jeesuse legendi sõna sõnalt usuvad kui ka teoreetikutel, kes seostavad teda üleloomuliku ja maavälisega. Igaühel on oma nägemus,» sõnas ajaloolane.

Selgeltnägijate arvates on meie planeedil olnud sajandite jooksul mitmeid shape shifter’eid ehk kujumuutjaid, kes on inimkonnale toonud nii head kui halba ning neid on ka 21. sajandil. Tegemist on reptiilidega, kellel on võime kehastuda inimeseks.

Seda teooriat pooldab tuntud inglasest vandenõuteoreetik David Icke, kelle arvates valitsevad reptiilid meie planeeti.